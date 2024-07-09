شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" تدعو الحكومة الجديدة لوضع استراتيجية لتعظيم الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن حجم التحديات الكبيرة التى تواجه الدولة المصرية حاليا، يضع مسئولية أكبر على الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن الدولة تواجه تحديات مختلفة منها التحديات الإقليمية والدولية التى تتعلق بالأمن القومى المصرى، ومنها التحديات الاقتصادية والأوضاع المعيشية للمواطن المصري ومستوى الخدمات المقدمة إليه، وكذلك منها التحديات المتعلقة التغييرات المناخية والموارد الطبيعية.

وأضاف الحصري، أن في ظل تكليفات الرئيس السيسي للحكومة الجديدة، يجب أن يتضمن برنامج الحكومة الجديدة، آليات حقيقية لتخفيف أعباء المواطن الاقتصادية من خلال السيطرة على أسعار السلع، وتحسين جودة الخدمات المقدمة إليه، وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشته، متابعا: وهى طلبات ليس من الصعب تحقيقها حال وجود رؤية واضحة ومحددة الأهداف وجدول زمنى لدى الحكومة الجديدة بشأن السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار رئيس لجنة الزراعة بمحلس النواب، إلى ضرورة مضاعفة الاهتمام بقطاع الزراعة باعتباره قاطرة الإنتاج، وذلك عبر استراتيجية وخطط واضحة محددة زمنيا تستهدف زيادة الإنتاج الرأسي ومضاعفة عائد التصدير من خلال التصنيع الزراعى وجذب استثمارات في ذلك المجال الذى أصبح مطلوب عالميا في الوقت الحالي، في ظل تحديات العالم نحو تحقيق الأمن الغذائي.

ودعا الحصرى، إلي إعادة هيكلة قطاعات وزارة الزراعة، بما يسمح بالاستفادة الجيدة منها، بالإضافة إلى الإسراع في ميكنة كافة الخدمات بالوزارة، وحسن استغلال أصول وزارة الزراعة، بالإضافة إلى تعزيز الاهتمام بتطوير البحث العلمى في قطاع الزراعة، لاسيما وأننا في حاجة ماسة لاستنباط أصناف جديدة من المحاصيل تكون أكثر إنتاجية ومقاومة للأمراض وتتحمل ملوحة المياه والتغييرات المناخية، بما يساعد البلاد في مواجهة التحديات الحالية.

ورأى الحصرى، ضرورة أن يكون من بين أولويات الحكومة الجديدة، الإسراع في ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، ولاسيما منظومة الدعم التى تحتاج إلي آليات جديدة تضمن وصول الدعم لمستحقيه وبقيمة مناسبة وعادلة، ووقف نزيف إهدار أموال الدعم التى تتسرب إلي غير المستحقين.

كما دعا الحصرى، الوزراء والمحافظين الجدد، للالتزام بتوجيهات وتكليفات الرئيس السيسي، والاشتباك مع ملفات المواطنين بشكل ميدانى، بعيدا عن المكاتب المكيفة، مشيرا إلي أهمية النزول إلي الشارع ومعايشة المشكلات علي أرض الواقع، ومتابعة حل تلك المشكلات علي أرض الواقع.



