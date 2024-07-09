المستشفى المعمداني: الجيش الإسرائيلي أجبرنا على إغلاق المستشفى بعد تعرض محيطه لإطلاق نار كثيف

أعلنت ادارة المستشفى المعمداني في قطاع غزة أن "الجيش الإسرائيلي أجبرنا على إغلاق المستشفى بعد تعرض محيطه لإطلاق نار كثيف من مسيرات"، مشيرة الى ان "النازحين في المستشفى وجميع المرضى أجبروا على المغادرة مما يعرضهم لخطر جسيم".

وفي وقت سابق، احتجت الكنيسة الإنجيلية الأسقفية في القدس والشرق الأوسط على إغلاق المستشفى الأهلي العربي المعمداني في مدينة غزة نتيجة لإخلاء عدة أحياء سكنية بأمر من الجيش الإسرائيلي. وورد في بيان صادر عن مطرانية القدس أن المستشفى "أُجبر على الإغلاق من الجيش الإسرائيلي".

وذكر البيان أن طائرات مسيرة أطلقت النار بكثافة مساء أمس الأحد في محيط المستشفى. وأضاف البيان "وأعقب هذا إعلان جيش الدفاع الإسرائيلي أن المنطقة صُنفت منطقة حمراء وأن على الجميع إخلاء كل المباني فورا، بما في ذلك جميع من في المستشفى".

وتسببت أوامر الإخلاء الجديدة الصادرة لأسر فلسطينية وسكان في عدة ضواحٍ في شرق مدينة غزة في موجة نزوح جديدة شملت الآلاف.