استبعد المرشّح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية الرئيس السابق دونالد ترامب أن ينسحب منافسه الرئيس جو بايدن من السباق الرئاسي رغم الضغوط التي يمارسها عليه حلفاؤه الديمقراطيون بسبب مخاوفهم إزاء صحّته الذهنية. وفي أول مقابلة تلفزيونية له منذ المناظرة التي جرت بينه وبين بايدن الشهر الماضي، أكد ترامب لشبكة فوكس نيوز انه "يبدو لي أنّه باق فعلاً في السباق، فهو مغرور ولا يريد الاستسلام، لا يريد أن يفعل ذلك".

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب استبعد انسحاب بايدن من السباق الرئاسي: مغرور ولا يريد الاستسلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.