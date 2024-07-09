طائرة بدون طيار أوكرانية تسبب اندلاع حريق في محطة للكهرباء ومستودع للنفط

ياسر رشاد - القاهرة - قال أندريه بوشاروف حاكم منطقة فولجوجراد في جنوب روسيا اليوم الثلاثاء الموافق 9 يوليو، إن هجوما بطائرة بدون طيار أوكرانية تسبب في اندلاع حريق في محطة فرعية للكهرباء ومستودع للنفط في المنطقة.

ووفق لوكالة "رويترز"، قال بوشاروف في منشور نشره على قناته الخاصة بإدارة المنطقة عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "تليجرام": "قمع قوات الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية هجوما بطائرة بدون طيار على أراضي منطقة فولجوجراد، وجاء ذلك نتيجة لسقوط حطام طائرات بدون طيار، واندلعت حرائق في محطة فرعية في فرولوفو ومستودع نفط في كالاتش أون ذا دون".

طائرات بدون طيار تعطل دوران القوات الأوكرانية بالقرب من أفدييفكا

وعلى صعيد أخر نقلت وكالة النباء الروسية، إعلان وزارة الدفاع الروسية عن تدمير معقل ومركبات مدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه أفدييفكا، مما أدى إلى تعطيل دورانها، وذلك من خلال طائرات الاستطلاع بدون طيار من طراز زالا التابعة لمركز المجموعة القتالية للقوات المسلحة الروسية.

وقالت الوزارة في بيان لها: "قام أفراد طاقم طائرة بدون طيار للاستطلاع "زالا" بتعطيل دوران أفراد العدو، وتدمير معقل ومركبات مدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه أفدييفكا في منطقة العمليات الخاصة، اكتشف مشغلو الطائرات بدون طيار منطقة تمركز لأفراد ومعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في معقل متخفي في منطقة غابات".

وأكدت وزارة الدفاع أن طائرة الاستطلاع "زالا" تتيح تنظيم مراقبة مستمرة للمنطقة، حيث يضمن محركها القوي ونظام التحكم الحديث تشغيلها حتى في الأحوال الجوية السيئة.