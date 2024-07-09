رويترز.. توقعات بارتفاع صادرات النفط الخام السعودية للصين الشهر المقبل

ياسر رشاد - القاهرة - زادت التوقعات بشأن ارتفاع صادرات النفط الخام السعودية إلى الصين في أغسطس إلى 44 مليون برميل على الأقل بعد تخفيضات كبيرة في الأسعار من جانب شركة الطاقة الحكومية أرامكو السعودية، وقالت عدة مصادر تجارية اليوم الثلاثاء الموافق 9 يوليو، إن الطلب على الخام عزز التوقعات.

ووفق لما نقلته وكالة "رويترز"، قالت المصادر إن صادرات أغسطس إلى الصين سترتفع للمرة الأولى في أربعة أشهر، من حوالي 36 مليون برميل في يوليو، لـ 44، ومن شأن هذا الانتعاش أن يساعد أكبر مصدر للنفط في العالم على استعادة حصته في أكبر سوق للاستيراد.

وأظهرت بيانات من شركة التحليلات "كبلر" أن صادرات السعودية إلى الصين هبطت في يونيو إلى 1.12 مليون برميل يوميًا، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2020.

ومن بين المشترين الصينيين للنفط السعودي شركة تشجيانغ للبتروكيماويات وشركة سينوبك سينوكيم وبتروتشاينا.

أرامكو السعودية تزود ثلاث مصاف نفطية أخرى في شمال آسيا

وفي سياق منفصل، قالت المصادر إن أرامكو السعودية ستزود ثلاث مصاف أخرى في شمال آسيا على الأقل بكامل الكميات التعاقدية في أغسطس.

ويأتي هذا التخصيص بعد أيام فقط من خفض أرامكو السعودية أسعار شحنات الخام إلى آسيا في أغسطس للشهر الثاني على التوالي، مع وصول سعر خامها العربي الخفيف إلى أدنى مستوياته منذ مارس.

وقال أحد المصادر إن أسعار البيع الرسمية للخام السعودي في أغسطس أكثر معقولية مقارنة بالأشهر السابقة عندما تم تسعير الإمدادات السعودية محددة الأجل أعلى من الدرجات الأخرى المباعة في السوق الفورية.