الاحتلال يعتقل 5 شباب من قلقيلية وبيت لحم

ياسر رشاد - القاهرة - مع استمرار حملات الاعتقال اليومية للشباب الفلسطيني، قامت قوات الاحتلال الصهيونية الإسرائيلية اليوم الثلاثاء الموافق 9 يوليو باعتقال عدد من الفلسطينيين من مدن مختلفة.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، ثلاثة شبان من مدينة قلقيلية.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد زياد حسين، ويامن محمود البم من بلدة عزون شرق قلقيلية، والشاب فلاح محمد عيد من قرية جينصافوط شرق قلقيلية، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

اعتقال الاحتلال لطالب جامعي فجر اليوم

ومن بلدة جينصافوط شرق قلقيلية اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، شابا، وأفادت مصادر محلية بأن الشاب هو طالب في جامعة النجاح الوطنية، فلاح محمد عيد، وجاء ذلك بعد اقتحام منزل عائلته.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم، شابا من قرية حوسان غرب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية لمراسل "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب حاتم محمود شوشه (24عاما) بعد دهم منزل ذويه في القرية وتفتيشه.

يذكر أن فجر اليوم شهد إصابة شاب وثلاثة أطفال بشظايا رصاص الاحتلال في مخيم عسكر الجديد شرقي نابلس.

وأفاد الهلال الأحمر، بإصابة شاب و3 أطفال (9 و10 و13 سنة) بشظايا رصاص حي بالرأس أطلقته قوات الاحتلال في مخيم عسكر الجديد شرقي نابلس.

ونقلت مصادر محلية، اندلاع مواجهات واشتباكات وصفت بـ"العنيفة" عقب اقتحام قوات الاحتـلال لمخيم عسكر، وسط عمليات دهم واقتحام لمنازل المواطنين.