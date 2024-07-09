أبو الحسن: لا بقاء للبنان بمعزل عن انتمائه العربي ولا مستقبل لأي كان من دون التمسك بجذوره التاريخية

اشار أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن، الى ان "‏لا خوف على طائفة بمعزل عن خوفنا على الوطن، لا حماية للوجود بمعزل عن بقاء ‎لبنان، لا بقاء للبنان بمعزل عن انتمائه العربي، لا مستقبل لأي كان من دون التمسك بجذوره التاريخية وإرثه، لا تعارض في قاموسنا بين نصرة ‎فلسطين وقرارنا الوطني ومبادئنا السياسية والإصلاحية، ويبقى لكل مرحلة عنوان".

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