إخماد حرائق جراء الاعتداءات الاسرائيلية على قرى جنوبية

تمكنت فرق الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية، وفوج إطفاء إتحاد بلديات بنت جبيل، والدفاع المدني اللبناني بعيد منتصف الليل، من اخماد النيران التي اندلعت في بلدة مارون الراس والناتجة عن الغارات الجوية الاسرائيلية التي استهدفت البلدة.

كذلك عملت فرقة الإطفاء على اخماد النيران الناتجة عن الاعتداءات الاسرائيلية في بلدات حانين، عيتا الشعب، شقرا ورميش.