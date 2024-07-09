أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت وأسقطت 38 مسيرة اوكرانية

افادت وزارة الدفاع الروسية، بأن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت وأسقطت 38 مسيرة فوق عدة مقاطعات روسية".

وأضاف بيان الدفاع، "تم تدمير وإسقاط سبع طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة كورسك، وطائرتين دون طيار فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و21 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة روستوف وخمس طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة أستراخان".

واشارت الى ان "خلال الليلة الماضية، عندما حاول نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات دون طيار على الأراضي الروسية، دمرت واعترضت أنظمة الدفاع الجوي العاملة، ثلاث طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".