شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد| بكرسي متحرك وعبوات حارقة.. رجل يحرق أحد أبواب القصر الملكي النرويجي والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - في واقعة غريبة أقدم رجل قعيد على كرسي متحرك كهربائي، على إلقاء عبوات حارقة على القصر الملكي النرويجي في أوسلووقالت الشرطة النرويجية، أن المعتدي أخبر أحد المتواجدين من الشهود العيان للواقعة إن بحوزته قنبلة، إلا أنه لقى زجاجتي "مولوتوف" باتجاه الجزء الخلفي من المبنىوأدت الواقعة لارتفاع ألسنة لهب، تم التعامل معها بسرعة، وأكدت الشرطة أن الوضع "تحت السيطرة" وتم اعتقال الرجل، فيما لم تضح حتى الآن الدوافع وراء الجريمة.وفي بيان رسمي قال الديوان الملكي النرويجي، إن مدى الضرر لا يزال غير واضحويقع القصر الملكي، حيث يقيم الملك هارالد الخامس مع زوجته الملكة سونيا، في وسط أوسلو، ويحيط به منتزه القصر الكبير