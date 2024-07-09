اخبار العالم

شاهد| بكرسي متحرك وعبوات حارقة.. رجل يحرق أحد أبواب القصر الملكي النرويجي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد| بكرسي متحرك وعبوات حارقة.. رجل يحرق أحد أبواب القصر الملكي النرويجي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في واقعة غريبة أقدم رجل قعيد على كرسي متحرك كهربائي، على إلقاء عبوات حارقة على القصر الملكي النرويجي في أوسلو.
وقالت الشرطة النرويجية، أن المعتدي أخبر أحد المتواجدين من الشهود العيان للواقعة إن بحوزته قنبلة، إلا أنه لقى زجاجتي "مولوتوف" باتجاه الجزء الخلفي من المبنى.
وأدت الواقعة لارتفاع ألسنة لهب، تم التعامل معها بسرعة، وأكدت الشرطة أن الوضع "تحت السيطرة" وتم اعتقال الرجل، فيما لم تضح حتى الآن الدوافع وراء الجريمة.
ضباط الشرطة ورجال الإطفاء يعملون في الموقع بعد أن ألقى رجل قنبلة حارقة باتجاه باب القصر الملكي النرويجي - د ب أ
القصر الملكي النرويجي - د ب أ

وفي بيان رسمي قال الديوان الملكي النرويجي، إن مدى الضرر لا يزال غير واضح.
ويقع القصر الملكي، حيث يقيم الملك هارالد الخامس مع زوجته الملكة سونيا، في وسط أوسلو، ويحيط به منتزه القصر الكبير.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا