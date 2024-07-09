شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب جنوب غربي البيرو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.5 درجات على مقياس ريختر، اليوم، جنوب غربي البيرو.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على بعد 65 كيلومترًا من مدينة أتيكيبا، وعلى عمق 32 كيلومترًا. ولم ترد أنباء على الفور عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.