أوكرانيا قصفت دونيتسك الشعبية 25 مرة خلال اليوم.. تفاصيل

ياسر رشاد - القاهرة - وقع خلال الـ 24 ساعة الماضية العديد من الاحداث الساخنة بين روسيا وأوكرانيا في حربها الثائمة، حيث قصف الجيش الأوكراني مستوطنات في جمهورية دونيتسك الشعبية 25 مرة واستخدم 65 ذخيرة، حسبما أفادت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية لدى مركز التحكم والتنسيق المشترك بشأن القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، جاء في بيان البعثة الأتي: "سجلت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز التنسيق المشترك خمسة وعشرين واقعة تتعلق بهجمات مسلحة شنتها وحدات مسلحة أوكرانية خلال اليوم الماضي، وتلقت البعثة بيانات عن ثلاثة مدنيين جرحى، بينهم مراهق من مواليد عام 2007".

ولفتت البعثة إلى أن الضربة الرئيسية وقعت في اتجاه دونيتسك (7 قصف)، وكذلك في اتجاه جورلوفكا (18 قصفًا)، وفي المجموع، أطلق الجيش الأوكراني 65 وحدة من الذخائر المختلفة، ونتيجة للضربات، تضررت أربعة منازل ومنشأتان للبنية التحتية المدنية وسيارة واحدة.

مقتل اربعة أشخاص وإصابة 20 جراء هجمات أوكرانية على بيلغورود

كما نقلت "تاس" مقتل أربعة أشخاص وإصابة 20 آخرون في منطقة بيلغورود خلال الـ24 ساعة الماضية نتيجة هجمات شنتها القوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أفاد حاكم المنطقة فياتشيسلاف جلادكوف في قناته على تطبيق التواصل الاجتماعي تيليجرام.

وكتب "لقد كانت الساعات الـ24 الماضية صعبة للغاية. فقد قُتل أربعة مدنيين، وأصيب 20 شخصًا، ولا يزال 17 شخصًا في مرافق الرعاية الصحية..اثنان في حالة خطيرة".

وأفاد المحافظ أن الأضرار لحقت بنحو 160 شقة و60 منزلا خاصا ونحو 140 سيارة في المنطقة، مؤكدًا على محاولة البدء في كافة أعمال الترميم في أسرع وقت ممكن.