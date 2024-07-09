أجواء حارة لشديد الحرارة وتوقعات بتكون سحب رعدية ممطرة.. حالة الطقس بالسعودية

ياسر رشاد - القاهرة - حالة الطقس اليوم ... تشهد المنطقة الشمالية بالمملكة العربية السعودية طقس حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، وتوقع المركز الوطني السعودي، أن يتأثر القطاع الغربي والجنوب الغربي من المملكة بعوالق ترابية تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني في تقريره اليومي عن حالة الطقس، أن هناك احتمالية لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الطريق الواصل من مكة المكرمة إلى جازان قد تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

وتأتي الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ويرتفع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط والشمالي ويصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الجنوبي.

وتكون حالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط يصل إلى مائج على الجزء الجنوبي.

أما الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ويرتفع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وتكون حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم 9-7-2024

ونستعرض درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في عدد من مدن السعودية:

درجة الحرارة في مكة المكرمة العظمى 43 والصغرى 32.

درجة الحرارة في المدينة المنورة العظمى 42 والصغرى 33.

درجة الحرارة في الرياض العظمى 44 والصغرى 29.

درجة الحرارة في جدة العظمى 42 والصغرى 31.

درجة الحرارة في الدمام العظمى 46 والصغرى 31.

درجة الحرارة في تبوك العظمى 39 والصغرى 25.

درجة الحرارة في أبها العظمى 30 والصغرى 18.

درجة الحرارة في حائل العظمى 40 والصغرى 26.

درجة الحرارة في الباحة العظمى 29 والصغرى 19.

درجة الحرارة في عرعر العظمى 41 والصغرى 27.

درجة الحرارة في جازان العظمى 40 والصغرى 33.

درجة الحرارة في نجران العظمى 40 والصغرى 26.

درجة الحرارة في الخرج العظمى 45 والصغرى 30.

درجة الحرارة في طريف العظمى 37 والصغرى 22.

درجة الحرارة في الطائف العظمى 34 والصغرى 24.