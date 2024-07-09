وظائف شاغرة بديوان المظالم السعودي.. طريقة وموعد التقديم

ياسر رشاد - القاهرة - بحث الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن ديوان المظالم بالتزامن مع بدء تلقيه طلبات التقديم على وظائفه الشاغرة اليوم الثلاثاء الموافق 3 محرم 1446هـ/ 9 يوليو 2024م، والتي أعلن عنها مؤخرًا.

وكان ديوان المظالم مُمثلاً في الإدارة العامة للموارد البشرية أعلن عن توفر 11 وظيفة على المرتبة التاسعة بالعاصمة السعودية "الرياض"، ويرغب بشغلها عن طريق التعاقد عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات" للعمل تحت مسمى وظيفي "أخصائي قانوني" بالمرتبة التاسعة، وذلك وفق لشروط ومعايير محددة.

وظائف ديوان المظالم..الفئات المستهدفة وطريقة التقديم

وأوضحت الإدارة أن الوظائف متاحة لخريجو الدرجات العلمية للتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة والمشمولة بلائحة الوظائف الإدارية، على أن يكون التقديم بشكل إلكتروني عبر “جدارات”.

ووفق لوسائل الإعلام السعودية جاءت معايير التقديم على وظائف ديوان المظالم السعودي كالتالي:

توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وستتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً.

ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

الترشيح النهائي سوف يتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية.

يعلن ديوان المظالم أسماء المرشحين عبر موقعه الإلكتروني لذلك فإنه يؤكد على ضرورة متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها من خلال البوابة الإلكترونية لديوان المظالم.

وظائف ديوان المظالم..موعد التقديم

بدأ التقديم على وظائف ديوان المظالم اليوم الثلاثاء بتاريخ 1446/01/03هـ الموافق 2024/07/09م وينتهي التقديم يوم الجمعة بتاريخ 1446/01/06هـ الموافق 2024/07/12م.