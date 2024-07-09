موجة شديدة الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقع بداية من اليوم الثلاثاء وحتى الأحد 14 يوليو 2024.

وتوقعت الأرصاد أن تشهد البلاد بداية من اليوم الثلاثاء ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة كبداية لموجة شديدة الحرارة على أغلب أنحاء البلاد.

وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع أن يسود طقس البلاد في الفترة ما بين 9 يوليو حتى 14 يوليو طقس شديد الحرارة ورطب نهارًا على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

إضافة إلى نشاط لحركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والمناطق المحيطة بها خلال الساعات الصباحية الأولى.

اقرأ أيضا:

حنفي جبالي: مجلس النواب يعتبر الأمن القومي فرض عين

رئيس النواب: نستمد دورنا من الدستور.. ونتعاون مع الحكومة في المجال التشريعي