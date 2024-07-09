فيديو| أتراك يعتدون بوحشية على شبان سوريين في غازي عنتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

وثق شبان سوريون تعرضهم للاعتداء الوحشي على يد مجموعة من الأتراك في مدينة غازي عنتاب بتركيا.

وأوقفت قوات الشرطة التركية شخصين متورطين في الحادث، وما زالت العمليات مستمرة للقبض على الآخرين.

بدوره أعلن محافظ غازي عنتاب أنه تم القبض على اثنين من الذين اعتدوا على لاجئين سوريين في منطقة شهيت كامل.

وفي البيان الذي أدلى به محافظ غازي عنتاب، "كان هناك مشاجرة بين مواطنين أجانب ومجموعة في منطقة شيهيت كامل، أصيب اللاجئين السوريين على يد أتراك".

وأضاف أنه تم التعرف على اثنين من المهاجمين من قبل قوات الشرطة التركية، وبدأت الإجراءات القضائية ضدهم، موضحًا أن الجهود مستمرة للتعرف على الأشخاص الآخرين المتورطين في الحادث".