نزع ملكية وإزالة عقارات لإنشاء محور مروري جديد بالقاهرة.. 18 صورة ترصد التفاصيل والموقع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

انتهت المنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة، من أعمال نزع الملكية وصرف التعويضات اللازمة لأعمال توسعة محور حسين كامل سليم بمنطقة ألماظة.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أنه تم الانتهاء من صرف التعويضات القانونية اللازمة بالتوافق مع المواطنين قبل بدء أعمال التطوير.

وتستهدف الأعمال تطوير وإعادة تخطيط المنطقة المحيطة بمحور طريق حسين كامل سليم بألماظة وهو محور حيوى يربط بين شارع الثورة الذي يعد امتدادا لمحور طريق السويس وأحياء المنطقة الشرقية مصر الجديدة والنزهة ومدينة نصر.

ويساعد المشروع في حل الاختناقات المرورية بالمنطقة، حيث تضمنت أعمال التوسعة إزالة الصف الأول فقط مع تعويض السكان قبل أعمال التوسعة واستمرار تلقي طلبات مستندات الحيازة لصرف التعويضات.

وتفقد محافظ القاهرة، أمس الاثنين، ترافقه المهندسة منى البطراوي، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء حسام لبيب، رئيس حي مصر الجديدة، وعدد من قيادات المحافظة مدى تقدم الأعمال في المشروع.