شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: برنامج الحكومة تميز بالواقعية والرؤية المستقبلية فى مواجهة التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، بالبيان الذي ألقاه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لعرض برنامج الحكومة أمام النواب، مؤكدًا أن تنفيذ البرنامج سيحقق الاستقرار والتنمية الشاملة في المجتمع.



وأوضح عباس، في تصريحات صحفية، أن بيان الحكومة أكد الالتزام بتوجيهات الرئيس السيسي فيما يتعلق بسياسات بناء الإنسان المصري والتعامل معه كأولوية قصوى، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم، فضلا عن تطوير الثقافة والوعي الوطني للحفاظ علي السلام الاجتماعي، كذلك تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطن وتطوير البنية التحتية الصحية والتعليمية والاجتماعية.



وأكد عضو مجلس النواب، أن برنامج الحكومة تميز بالواقعية والرؤية المستقبلية، وركز على توجهات القيادة السياسية الواردة بخطاب التكليف الرئاسي لعام 2024، وراعى المحاور الرئيسية اللازمة للبناء علي مكتسبات المرحلة الماضية مرحلة البناء والتنمية والتعمير إلى جني الثمار.



وأشار النائب زكي عباس، إلى أن برنامج الحكومة يأتي متطلعًا وطموحًا لتعزيز البنية التحتية، وتعزيز الخدمات العامة، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، ومن خلال تعزيز الاستثمارات ودعم القطاعات الاقتصادية الرئيسية، نهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادى وخلق فرص عمل جديدة، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي للبلاد.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن برنامج الحكومة تضمن مواجهة التحديات الراهنة منها إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء بشكل نهائي، إضافة لاشتمال البرنامج على تطوير البنية التحتية ومشروعات الطاقة واستصلاح الأراضي الزراعية وتطوير العشوائيات وتوفير الإسكان الاجتماعي وتوفير شبكة حماية اجتماعية متكاملة للفئات الأكثر احتياجا، والاهتمام بالتعليم الفني وتحسين جودة الحياة بالقرى الريفية وتقديم المبادرات الصحية والتنموية والاجتماعية.

ألقى أمس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيان الحكومة، أمام مجلس النواب، بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور كامل تشكيل الحكومة التي أدت اليمين الدستورية مُؤخراً، ويشمل برنامج عملها للسنوات الثلاث المقبلة، الذي يأتي تحت عنوان "معًا نبني مستقبلًا مستدامًا".

وأوضح رئيس الوزراء أن برنامج عمل الحكومة اعتمد بشكل رئيسي على مستهدفات رؤية مصر 2030، وتوصيات جلسات الحوار الوطني، ومختلف الاستراتيجيات الوطنية، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، حيث تسعى من خلال هذا البرنامج إلى تحسين واقع حياة المواطن بجميع جوانبها، والانتقال إلى مرحلة جديدة من التطوير المستدام الذي يضع وطنَنَا في المكانة التى تليق به.