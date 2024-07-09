شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية الإصلاح والتنمية: بيان الحكومة قدم تشخيص للتحديات القائمة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وعضو مجلس النواب، إن اجتماع اللجنة الخاصة والمعنية بدراسة بيان الحكومة غدا الأربعاء سيكون على جلستين خلال اليوم، وستواصل اجتماعاتها خلال الفترة المخصصة لحين الانتهاء من التقرير المخصص، موضحا أن الحزب سيعقد ورشة لدراسة بيان الحكومة بشكل تفصيلي وسيضع رؤيته بشأن البرنامج وتوصياته.



وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن بيان الحكومة حرص على تشخيص التحديات القائمة ورصد كل ما يعاني منه المواطن من خلال أطر عامة للمشاكل، مشيرا إلى أنه من المهم شمول البرنامج سبل التعامل معها على المدى القصير والبعيد وقياس معدلات تنفيذ ما جاء به من محاور بشكل دوري وتحديد العراقيل التي تواجه الحلول الموضوعة.

تنعقد الأربعاء المقبل، أول اجتماعات اللجنة الخاصة التي أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، عن تشكيلها لدراسة البيان الذي ألقاه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن برنامج الحكومة للفترة المقبلة، خلال 10 أيام وإعداد تقرير حوله تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس.

وتُشكل اللجنة الخاصة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، وعضوية 42 نائبا، شملت كل من النائب محمدأبو العنين، وكيل مجلس النواب، و رؤساء اللجان النوعية،و ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، بالإضافة إلى كل من النواب " سليمان وهدان، غادة محمود على، مصطفى بكرى، إيرين سعيد، أحمد الشرقاوى، ندى ألفى، أحمد فرغل، أحمد فتحي".