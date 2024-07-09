"كتائب القسام": فجّرنا حقل ألغام بجرافتَين عسكريتَين للعدو واستهدفنا 4 دبابات صهيونية في غزة

ذكرت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، "أنّنا استهدفنا 4 دبّابات صهيونيّة من نوع "ميركافا 4" بقذائف "الياسين 105"، في شارع بغداد بحي الشّجاعيّة شرق مدينة ​غزة​". وأشارت إلى أنّ "مقاتلينا تمكّنوا من تفجير حقل ألغام في جرّافتَين عسكريّتَين صهيونيّتَين من نوع "D9"، ما أدّى لاحتراقهما بشكل كامل، بالقرب من مسجد خالد بن الوليد غرب حي تل الهوى في مدينة غزة".

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