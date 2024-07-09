الامم المتحدة: هناك احتمال كبير أن يكون الهجوم على مستشفى الأطفال في كييف ضربة مباشرة بصاروخ روسي

اشارت ممثلة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أوكرانيا، الى أن "الأمم المتحدة تعتقد أن هناك احتمالا كبيرا أن يكون مستشفى الأطفال في كييف أصيب بضربة مباشرة بصاروخ روسي".

وأكدت دانييل بيل أنه "بحسب مقطع فيديو، أصيب المستشفى بصاروخ كروز من نوع KH101 "أطلقته روسيا الاتحادية". ولكن شددّت في الوقت نفسه على "ضرورة إجراء تحقيق أكثر تعمقا".