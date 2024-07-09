الهلال الأحمر الفلسطيني: جميع النقاط الطبية والعيادات الطارئة التابعة لنا في غزة‬ خرجت⁩ عن الخدمة

أعلنت جمعيّة "​الهلال الأحمر الفلسطيني​"، في بيان، "خروج جميع النّقاط الطبيّة والعيادات الطّارئة التّابعة للجمعيّة في محافظة ​‫غزة​‬⁩ عن الخدمة، وذلك بسبب وقوعها ضمن المناطق الّتي أخطرها الاحتلال بالإخلاء القسري".

وكانت قد أشارت أمس، إلى أنّ "طواقمها نقلت ما لا يقلّ عن 30 إصابة من مستشفى أصدقاء المريض في مدينة ⁧‫غزة‬⁩ إلى المستشفى الإندونيسي، وهم من المرضى الّذين تمّ إخلاؤهم من المستشفى المعمداني في وقت سابق، عقب إخلائه جرّاء إنذار الاحتلال بإخلاء أحياء شرقي مدينة غزة".

وكان قد أكّد المدير العام لمنظّمة الصحة العالميّة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أنّ "لا مكان آمنًا في غزة، وأنّ التّقارير الأخيرة حول أوامر الإخلاء الإسرائيليّة بمدينة غزة، تعيق إسعاف المصابين".

يُذكر أنّ 15 مستشفى فقط من أصل 36 مستشفى في قطاع غزة تعمل، وجميعها تعمل جزئيًّا، وتواجه نقصًا حادًّا في العاملين والإمدادات الطبيّة، بما في ذلك التّخدير والمضادّات الحيويّة.