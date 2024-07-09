أعلنت جمعيّة "الهلال الأحمر الفلسطيني"، في بيان، "خروج جميع النّقاط الطبيّة والعيادات الطّارئة التّابعة للجمعيّة في محافظة غزة عن الخدمة، وذلك بسبب وقوعها ضمن المناطق الّتي أخطرها الاحتلال بالإخلاء القسري".
وكانت قد أشارت أمس، إلى أنّ "طواقمها نقلت ما لا يقلّ عن 30 إصابة من مستشفى أصدقاء المريض في مدينة غزة إلى المستشفى الإندونيسي، وهم من المرضى الّذين تمّ إخلاؤهم من المستشفى المعمداني في وقت سابق، عقب إخلائه جرّاء إنذار الاحتلال بإخلاء أحياء شرقي مدينة غزة".
وكان قد أكّد المدير العام لمنظّمة الصحة العالميّة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أنّ "لا مكان آمنًا في غزة، وأنّ التّقارير الأخيرة حول أوامر الإخلاء الإسرائيليّة بمدينة غزة، تعيق إسعاف المصابين".
يُذكر أنّ 15 مستشفى فقط من أصل 36 مستشفى في قطاع غزة تعمل، وجميعها تعمل جزئيًّا، وتواجه نقصًا حادًّا في العاملين والإمدادات الطبيّة، بما في ذلك التّخدير والمضادّات الحيويّة.
كانت هذه تفاصيل خبر الهلال الأحمر الفلسطيني: جميع النقاط الطبية والعيادات الطارئة التابعة لنا في غزة خرجت عن الخدمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.