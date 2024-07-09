الأب خضرا: لبنان ذاهب للزوال في حال استمرت هذه الهيمنة وهذا الدعم لطائفة ضد أخرى

أكّد رئيس مؤسّسة "لابورا" الأب طوني خضرا، "أهميّة الحفاظ على انخراط المسيحيّين في الدّولة"، داعيًا رؤساء الطّوائف في لبنان إلى "اتخاذ موقف في هذا الإطار".
وأوضح في حديث إذاعي، أنّ "الجو العام يمنع دخول الشّباب إلى الدّولة، ما يتطلّب إيجاد آليّة معيّنة واتّخاذ القرارات المصيريّة"، معتبرًا أنّ "لبنان ذاهب للزّوال في حال استمرّت هذه الهيمنة وهذا الدّعم لطائفة ضدّ طائفة أخرى". وأشار إلى أنّ "المسؤولين تحوّلوا إلى تجّار يريدون بيع القطاع العام بسعر زهيد"، مشدّدًا على "أهميّة التنوّع الّذي يمثّل خميرةً للشّراكة في البلد".
وركّز خضرا على أنّ "المؤتمنين على القانون والدستور غير قانونيّين وغير دستوريّين"، لافتًا إلى أنّ "مهمّة مجلس الخدمة الوطنيّة إجراء الامتحانات الجدّيّة وليس تحقيق التّوازن"، معربًا عن أسفه "لخسارة 37 مديرًا عامًا مسيحيًّا حتّى الآن".
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