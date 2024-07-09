مجموعة "غراي ماكنزي ريتايل" وقعت رسميًا اتفاقيةً للاستحواذ على تطبيق "NokNoK"

وقّعت مجموعة "غراي ماكنزي ريتايل" رسميًّا، في إطار استراتيجيّتها التوسعيّة، اتفاقيّةً للاستحواذ على تطبيق التسوّق أونلاين "NokNoK".

وأوضحت المجموعة في بيان، أنّه "تمّ توقيع هذه الاتفاقيّة الّتي تشكّل علامةً فارقةً في استراتيجيّة مجموعة "غراي ماكنزي ريتايل" لتعزيز وجودها في مجال التّجارة الإلكترونيّة، والدّخول إلى قطاعات جديدة في السّوق في الرّبع الأوّل من عام 2024، كما تؤكّد التزام المجموعة بمواكبة التطوّر الرّقمي والسّعي المتواصل لتقديم حلول عمليّة وسريعة للزّبائن".

وأشارت إلى أنّ "الأهداف الرّئيسيّة لهذا الاستحواذ ترتكز على تعزيز البصمة الرّقميّة لمجموعة "غراي ماكنزي ريتايل"، وتقديم خدمات مبتكرة ومتنوّعة للمستهلكين اللّبنانيّين، كما تسعى المجموعة من خلال إدراج "NokNok" ضمن عمليّاتها إلى الاستفادة من خبرتها في توفير تجربة تسوّق سهلة ومتكاملة لزبائنها عبر الإنترنت".

وذكرت أنّ "NokNok بدأت العمل تحت مظلّة مجموعة "غراي ماكنزي ريتايل" الشّهر الماضي، مباشرةً بعد الاستحواذ. وتشمل خطّة التّطوير إعادة هيكلة التّطبيق بشكل تام، وتحديثه بميزات جديدة، وإضافة مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات".

تعليقًا على هذه الاتفاقيّة الجديدة، رحّب رئيس المجموعة حسان عزّ الدين بـ"انضمام "NokNok" إلى مجموعة "غراي ماكنزي"، من خلال هذا الاستحواذ الّذي يتماشى مع رؤيتنا لقيادة قطاع تجارة التّجزئة في ​لبنان​، عن طريق اعتماد التحوّل الرّقمي وتوسيع نطاق عملنا. نحن ملتزمون بتقديم خدمات قيّمة، استثنائيّة وملائمة لزبائننا من خلال الحلول المبتكرة".

كما أكّدت المجموعة أنّ "استحواذ "NokNok" لا يعزّز مكانة مجموعة "غراي ماكنزي ريتايل" في قطاع تجارة التّجزئة فحسب، بل يبرز التزامها بالابتكار وإرضاء الزّبائن أينما وجدوا"، لافتةً إلى أنّ "من المتوقّع أن تساهم هذه الخطوة الاستراتيجيّة في نموّ الاقتصاد الرّقمي في لبنان إلى حدّ كبير، وتوفير تجربة لا مثيل لها للمستهلكين".