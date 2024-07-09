مياه النبي يوشع ـ المنية غير صالحة للشرب لحين الإنتهاء من أعمال صيانة وتصليح جهاز التعقيم

تبلغ أهالي محلة النبي يوشع في المنية من مؤسسة مياه لبنان الشمالي ـ مكتب المنية بأنّ مياه بئر التربة الذي يغذي المنطقة غير صالح للشرب، بعدما توقف جهاز تعقيم المياه الخاص بالبئر عن العمل.

ودعت المؤسسة المشتركين الذين اتصلوا بها مستفسرين، إلى "حصر استخدام مياه البئر بالأعمال المنزلية فقط، والإمتناع عن استخدامها للشرب أو الطبخ إلى حين الإنتهاء من أعمال صيانة وتصليح جهاز التعقيم".