تبلغ أهالي محلة النبي يوشع في المنية من مؤسسة مياه لبنان الشمالي ـ مكتب المنية بأنّ مياه بئر التربة الذي يغذي المنطقة غير صالح للشرب، بعدما توقف جهاز تعقيم المياه الخاص بالبئر عن العمل.
ودعت المؤسسة المشتركين الذين اتصلوا بها مستفسرين، إلى "حصر استخدام مياه البئر بالأعمال المنزلية فقط، والإمتناع عن استخدامها للشرب أو الطبخ إلى حين الإنتهاء من أعمال صيانة وتصليح جهاز التعقيم".
كانت هذه تفاصيل خبر مياه النبي يوشع ـ المنية غير صالحة للشرب لحين الإنتهاء من أعمال صيانة وتصليح جهاز التعقيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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