"النشرة": مراقبو الاقتصاد سطروا محضر ضبط بحق صاحب ميني ماكت وسحبوا عينة صعتر لفحصها بالنبطية

افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب، بأن "مراقبي وزارة الإقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك، في محافظة النبطية بحضور رئيس المصلحة محمد بيطار، قاموا بجولات تفتيشية على المؤسسات التجارية والمواد الغذائية ومحال اللحوم والخضار والفاكهة ومراكز ومستودعات توضيب الصعتر البلدي والبهارات، والتأكد من إعلان الأسعار وذلك في نطاق مدينة النبطية وبلدات عدشيت والكفور وزوطر الشرقية وزوطر الغربية وبلدة الخلوات قضاء حاصبيا"، مشيرا الى انه "تم تسطير محضر ضبط بحق صاحب ميني ماركت في النبطية لوجود مواد غذائية ومعلبات منتهية الصلاحية معروضة في المحل، حيث عمل المراقبون على سحبها وتلفها".

واضاف، "كما أنه تم سحب عينة صعتر بلدي من بلدة زوطر الشرقية لفحصها جرثومياً في المختبر المعتمد للتأكد من سلامتها".