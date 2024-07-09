حمية بحث مع الصمد في شؤون إنمائية مناطقية ولاسيما تلك المتعلقة بصيانة الطرقات

عرض وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، مع النائب جهاد الصمد في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، كما جرى البحث في شؤون إنمائية مناطقية تعنى بها الوزارة، ولاسيما تلك المتعلقة بصيانة الطرقات ومعالجة الإنهيارات في قضاء الضنية.

واكد حمية أن "التوجيهات كانت قد أعطيت لجميع المعنيين في الوزارة بالكشف عن الطرقات الأساسية في مختلف المناطق اللبنانية، ومن بينها في قضاء الضنية"، لافتا الى أنه "يتم اليوم إعداد ملفاتها تباعاً وإنجاز إجراءاتها الإدراية لدى المعنيين في الوزارة ، وذلك وفقاً للاعتمادات المتوافرة لديها".

أما في موضوع الإنزلاقات التي كانت قد حدثت في بلدة السفيرة، ولاسيما الإنهيار الذي كان قد حدث في بداية هذا العام، فقد أشار إلى أن "أعمال المعالجة تجري هناك على قدم وساق"، لافتاً إلى إلى أن "بخصوص الإنهيار الثاني الذي حصل مؤخراً في تلك البلدة، فإن التوجيهات قد أعطيت فوراً للمعنيين في الوزارة للبدء بإنجاز الإجراءات الإدارية المطلوبة، تمهيداً للعمل على معالجته".

بدوره قدر الصمد" الجهود التي تبذلها الوزارة في ملف صيانة الطرقات ومعالجة ملف الإنزلاقات على الطرقات، ولاسيما المتابعة لأعمال المعالجة الحاصلة على انهيار السفيرة في بداية هذا العام، وكذلك على التوجيهات التي أعطيت حول الإنهيار الثاني الذي حصل مؤخراً عند موقع آل ناصر"، مؤكداً أن "تعاون الإدارات الأخرى في الدولة اللبنانية، يساهم بالتأكيد في تعجيل معالجة هذه الملفات التي تعنى بالسلامة العامة" .