قوى الأمن: توقيف مطلوب خطر بجرم تأليف عصابة وسرقة في سهل بلدة الفرزل

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معلومات توافرت لدى ​مفرزة استقصاء البقاع​ في وحدة الدّرك الإقليمي، عن وجود أحد المطلوبين الخطِرين في سهل بلدة ​الفرزل​، ويُدعى: "س. ح" (من مواليد عام 1995، لبناني)".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بعد رصد ومتابعة دقيقة، تمكّنت قوّة من المفرزة من توقيفه في المحلّة المذكورة، وتبيّن أنّه مطلوب للقضاء بموجب مذكّرة توقيف بجرم تأليف عصابة وسرقة"، مشيرةً إلى أنّ "الموقوف سُلِّمَ إلى القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص".