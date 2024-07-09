ارتفاع حصيلة قتلى انهيار أرضي في إندونيسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - ارتفع عدد قتلى انهيار أرضي في منجم في جزيرة سولاويسي الإندونيسية إلى 12 قتيلا، ولا يزال العشرات في عداد المفقودين، حسبما ذكر مسؤول في عمليات البحث والإنقاذ اليوم الثلاثاء. وقع الانهيار الأرضي في وقت متأخر من يوم السبت في قرية تولابولو تيمور في مقاطعة جورونتالو. وقال هيريانتو، رئيس وكالة جورونتالو للبحث والإنقاذ، إن 104 أشخاص تضرروا من الانهيار الأرضي. وأضاف أنه تم إنقاذ 44 شخصا وظل 48 في عداد المفقودين. وأضاف هيريانتو: "الظروف الجوية والتضاريس هي العقبات الرئيسية التي يواجهها فريق البحث والإنقاذ المشترك". وجرى تعليق البحث عن المفقودين مؤقتا مساء الاثنين بسبب الأمطار الغزيرة لكن الجهود استؤنفت صباح اليوم الثلاثاء.