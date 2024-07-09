كينيدي: قتل الأسرى الروس على أيدي الجنود الأوكرانيين جريمة حرب

ياسر رشاد - القاهرة - وصف المرشح للرئاسة الأمريكية روبرت كينيدي جونيور قتل الأسرى الروس على أيدي الجنود الأوكرانيين بأنه جريمة حرب.

وكتب كينيدي جونيور على منصة "إكس": "تقوم الوحدات الأوكرانية بقيادة العسكريين الأمريكيين اليوم بإعدام الأسرى العسكريين الروس دون محاكمة. إنها جريمة حرب. ومن حيث المبدأ لا يجوز أن تكون هناك أي "وحدات بقيادة الولايات المتحدة" في أوكرانيا. لقد حان الوقت لإحلال السلام في أوكرانيا وإعادة مئات المليارات من الدولارات إلى الوطن".

وفي وقت سابق أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن المسعف كاسبار غروس من جماعة Chosen للمرتزقة الأجانب في أوكرانيا أن المقاتلين الموالين لكييف قتلوا أسيرا روسيا طلب مساعدة طبية. كما تحدث عن حادث آخر ألقى خلاله أحد المرتزقة قنبلة يدوية على عسكري روسي أسير.

وبعد ذلك قال روديون ميروشنيك سفير المهام الخاصة للخارجية الروسية لجرائم نظام كييف إنه سيتم التحقق من جميع البيانات التي أخبرت بها الصحيفة، مؤكدا أن موسكو ستطلب ذلك أيضا من المنظمات الدولية.

"صحة غزة": استشهاد 50 فلسطينيًا وإصابة 130 آخرين خلال 24 ساعة

ذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم /الثلاثاء/، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، ارتكبت 3 مجازر في القطاع، أسفرت عن استشهاد 50 شخصًا وإصابة 130 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت الوزارة- في بيان صحفي- أن تحديث اليوم يرفع حصيلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، إلى 38 ألفا و243 شهيدًا، و88 ألفا و33 مُصابا.

وأوضحت أن هناك آلاف الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وقالت مصادر بالقطاع، إن 9 أشخاص، أغلبهم أطفال، استشهدوا، وأصيب آخرون جراء قصف مسيرة إسرائيلية مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وارتفع عدد الشهداء منذ الصباح إلى 28 شهيدًا، وعشرات الجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة.