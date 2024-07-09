المكتب الإعلامي الحكومي: الاحتلال الإسرائيلي دمر 3030 كم من شبكة الكهرباء

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي دمر أكثر من 3030 كيلومتر من شبكة الكهرباء في القطاع خلال العدوان الأخير.

وأوضح المكتب أن هذا الدمار الواسع أدى إلى تعطيل كبير في توفير الخدمات الأساسية للمدنيين، مع تأثيرات سلبية كبيرة على الحياة اليومية للسكان.

وأشار المكتب إلى أن الهجمات على البنية التحتية الكهربائية تأتي في سياق سياسة القمع المستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والتي تستهدف تدمير البنية التحتية والمرافق الحيوية في القطاع. وناشد المكتب الدول العربية والدولية والمنظمات الإنسانية بالتدخل الفوري لإعادة بناء البنية التحتية وتوفير الدعم اللازم للسكان المتضررين من هذه الهجمات العدوانية.



وجدير بالذكر يعاني القطاع من أزمة طاقة شديدة بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض عليه، مما يؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية والاقتصاد والصحة العامة في المنطقة.





الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخال المساعدات إلى غزة لاكثر من 64 يوما ويهدد بارتفاع أعداد الوفيات جوعا





أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع منذ مدة تزيد على 64 يوماً، ما يهدد بارتفاع كبير في أعداد الوفيات جوعاً، خاصة بين الأطفال والمسنين. وأشار المكتب الإعلامي إلى أن هذا الحظر يأتي في سياق الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من عقد من الزمان، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في المنطقة.





وحذرت الحكومة الفلسطينية والمنظمات الدولية من تداعيات هذا الإجراء القمعي على صحة وسلامة سكان غزة، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لفتح المعابر وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والغذائية إلى القطاع.





يذكر أن قطاع غزة يعاني من أوضاع إنسانية صعبة جراء الحصار الإسرائيلي المفروض منذ بداية الحرب فى السابع من اكتوبر الماضى ، ما أدى إلى انهيار البنية التحتية وتدهور الخدمات الأساسية.



الهلال الأحمر: خروج جميع النقاط الطبية والعيادات في غزة عن الخدمة





أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن خروج جميع النقاط الطبية والعيادات الطارئة التابعة له في محافظة غزة عن الخدمة، نتيجة للاعتداءات المستمرة على المنشآت الطبية من قبل القوات الإسرائيلية.





أكد الهلال الأحمر أن الخروج عن الخدمة لهذه النقاط يأتي بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمباني والتجهيزات الطبية، مما أدى إلى تعطيل الخدمات الطبية الضرورية للمواطنين في القطاع.





ونوه الهلال الأحمر إلى أن الهجمات على المنشآت الطبية تتنافى مع القوانين الدولية التي تحمي حقوق الإنسان وتؤكد على ضرورة احترام وحماية المنشآت الطبية والمدنية في جميع الأوقات. وطالب المنظمات الدولية بالتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات وحماية البنية التحتية الطبية الفلسطينية من الأضرار الإضافية.





وأعرب الهلال الأحمر عن استعداده لإعادة تأهيل المنشآت الطبية المتضررة وتقديم الدعم اللازم للمواطنين في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.





قصف مدفعي عنيف على حي الشجاعية شرق مدينة غزة





أفاد مراسل قناة روسيا اليوم في فلسطين بأن حي الشجاعية شرق قطاع غزة تعرض لقصف مدفعي عنيف من قبل القوات الاحتلال الإسرائيلية، ما أسفر عن تدمير عدد من المنازل والمنشآت السكنية في المنطقة





وأوضح المراسل أن القصف العنيف أثار حالة من الذعر والخوف بين سكان الحي، مع تسجيل إصابات بين الأهالي نتيجة القصف.





وأشار المراسل إلى أن الجوانب الإنسانية للأزمة في غزة تتفاقم مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، مع تزايد عدد الضحايا والمشردين في القطاع الذي يشهد تدهوراً متسارعاً في الظروف المعيشية والإنسانية.





هآرتس: التوصل إلى اتفاق بشأن الصفقة قد يؤدي إلى انهيار الائتلاف الحكومي





كشفت مصادر إسرائيلية لصحيفة "هآرتس" أن التوصل إلى اتفاق بشأن الصفقة المرتقبة قد يكون ممكناً، لكنه قد يأتي على حساب استقرار الائتلاف الحكومي الحالي.





وأوضحت المصادر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يواجه معضلة كبيرة؛ فبينما يسعى إلى إبرام الاتفاق، فإن ذلك قد يتسبب في انهيار الائتلاف الحكومي. وأكدت المصادر أن المشكلة بالنسبة لنتنياهو تكمن في أنه قد لا يتمكن من الحفاظ على حكومته إذا توصل إلى الاتفاق.





هيئة البث الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يحتاج إلى تجنيد عدد أكبر تنفيذ مهام هجومية





نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن أمير برعام، نائب رئيس الأركان، قوله إن الجيش الإسرائيلي يحتاج إلى تجنيد عدد أكبر من القوى البشرية والمهنية بشكل فوري.





وقال برعام: "هناك حاجة ماسة لتجنيد قوى بشرية ومهنية واسعة لنتمكن من تنفيذ المهام الهجومية والدفاعية المطلوبة". وأكد أن هذه الخطوة ضرورية لتعزيز قدرة الجيش على التعامل مع التحديات الأمنية المتزايدة.





وأشار إلى أن الجيش يعمل على تطوير خطط لتوسيع قاعدة المجندين والاستفادة من خبرات متخصصة في مجالات مختلفة، ما يعزز من جاهزية الجيش واستعداده للتصدي لأي تهديدات محتملة.