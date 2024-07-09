الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن خروج جميع عيادته الطبية عن الخدمة في محافظة غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة - (د ب أ)

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، خروج كافة النقاط الطبية وعيادات الطوارئ التابعة له عن الخدمة في محافظة غزة.

وقال الهلال الأحمر، في منشور أورده على حسابه بمنصة "إكس" اليوم ، إن ذلك جاء "بسبب إجراءات الإخلاء القسري التي يتخذها الاحتلال الإسرائيلي في مختلف مناطق المحافظة التي تتواجد بها هذه النقاط والعيادات الطبية".

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن" 15 مستشفى فقط من أصل 36 مستشفى في قطاع غزة تعمل، وجميعها تعمل جزئيا، وتواجه نقصا حادا في العاملين والإمدادات الطبية، بما في ذلك التخدير والمضادات الحيوية، ما يجعل العاملين في مجال الرعاية الصحية يكافحون من أجل إنقاذ الأرواح".