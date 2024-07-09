شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: بيان الحكومة ارتكز على 3 محاور للنهوض بالاقتصاد ودعم المواطن والان مع تفاصيل الخبر

قالت النائبة منال نصر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، إن بيان رئيس الحكومة سلط الضوء على أهم المشاكل والتحديات التى يعانى منها المواطن المصرى وخاصة ملف التعليم والصحة والأسعار التى يعانى منها المواطن.

وأوضحت نصر، فى تصريحات صحفية له، أن الاقتصاد المصرى صمد ضد الأزمات الاقتصادية العالمية والمحلية التى واجهت العالم الفترة الماضية، وذلك بفضل دعم القيادة السياسية لملف الاقتصاد المصرى، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصرى نجح بفضل برنامج الإصلاح الهيكلى التى تبنته الحكومة لدعم الاستثمار فى مصر والنهوض بالاقتصاد.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن جلسة إلقاء بيان الحكومة أمام مجلس النواب تاريخية، خاصة أن برنامج الحكومة يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية وهى ترسيخ دعائم النهوض الاقتصادى وتمكين القطاع الخاص وضبط الأسعار والحد من التضخم.



وشددت النائبة منال نصر، على ضرورة أن تدرك الحكومة الجديدة حجم التحديات أمام الاقتصاد الوطنى، لاسيما فى ظل أزمات خارجية متعددة ومتلاحقة أثرت بشكل سلبى على عجلة الإنتاج والعديد من القطاعات وفى مقدمتها الصناعة.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن برنامج الحكومة تطرق لواحدة من أهم القضايا التى تشغل الشارع المصرى فى ظل تفاقم حدة الصراعات بالدول المحيطة بنا، فقد تطرق رئيس الوزراء، إلى أهمية الحفاظ على الأمن القومى واستقرار الحدود، وهو ما يعد تحدى كبير أمام الدولة.



ولفتت النائبة منال نصر، إلى أهمية تعزيز أمن البحر الأحمر وقناة السويس وتطوير السياسية الخارجية لمصر، وتعزيز دورها فى المحيط العربى والافريقى، وتعزيز المشاركة فى المنظمات الدولية.