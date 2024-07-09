شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الخاصة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة تجتمع غدا بحضور 3 وزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد غدا الأربعاء اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس أول اجتماعاتها بحضور وزراء المالية والتخطيط والاستثمار لمناقشتهم فى عدد من الوزراء الجدد للرد على تساؤلات واستفسارات أعضاء اللجنة حول برنامج الحكومة.



وقال المستشاراحمدسعد الوكيل الأول لمجلس النواب ورئيس اللجنة، إن اللجنة الخاصة فى حالة انعقاد دائم طوال فترة عملها التى تصل إلى عشرة أيام على الأكثر حسبما تقضى اللائحة الداخلية للمجلس وقرار المستشار الدكتور رئيس المجلس بتشكيلها، مشيرًا أن اللجنة الخاصة تضم نحو 42 نائبًا وهم النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، ورؤساء اللجان النوعية بالمجلس، وممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب، وعدد من النواب المستقلين والمعارضة.

ووجه رئيس اللجنة الخاصة الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى على توجيهاته للحكومة بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف وفق قائمة أوليات للمرحلة المقبلة فى مقدمتها الحفاظ على محددات الأمن القومى المصرى، ورفع العبء عن المواطن المصرى وتحقيق طفرة ملموسة فى المجالات الخدمية، وضرورة التطوير الشامل فى الأداء الحكومى بما يتواكب مع حجم التحديات.

وأكد رئيس اللجنة الخاصة على حرص اللجنة على مراجعة ما جاء بالبرنامج المقدم من الحكومة ومدى التزام البرنامج بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بما يلبى تطلعات وطموحات الشعب المصرى، وتحقيق مستوى أفضل من الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل عاجل وملموس، بما يشمله ذلك من مواجهة عاجلة لارتفاع الأسعار وضبط الأسواق، والحد من التضخم، وسرعة الانتهاء من حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائى، وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وتعميق الصناعة المحلية، فضلًا عن مواجهة التحديات الإقليمية للدولة المصرية التى تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.