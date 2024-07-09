شكرا لقرائتكم خبر عن هند رشاد: بيان الحكومة يعكس وجود نية حقيقية للتعاون مع الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب على ضرورة قيام الحكومة بتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من توصيات الحوار الوطنى، مشيدة بالتعاون بين الحوار الوطنى والحكومة الجديدة وهو ما يكشف عن وجود نية حقيقية للتعاون بين الجانبين فى الموضوعات ذات النقاش لصالح المواطن.



وأشارت النائبة هند رشاد، فى تصريحات صحفية، إلى أهمية تعزيز التواصل بين مجلس أمناء الحوار الوطنى والحكومة وفتح قنوات حوار فعالة مع جميع الأطياف والفئات المجتمعية لضمان مشاركة واسعة فى عملية صنع القرار وتعزيز التفاهم المشترك، وذلك من خلال عقد اجتماعات دورية مع مجلس أمناء الحوار الوطنى، وممثلى المجتمع المدنى، والنقابات، والأحزاب السياسية، والشباب، والمرأة، والمجموعات المهمشة، لضمان سماع أصواتهم وتلبية احتياجاتهم.



وقالت النائبة هند رشاد، إن المرحلة المقبلة تتطلب من الحكومة تعزيز الشفافية وتوفير المعلومات اللازمة للمواطنين حول السياسات والقرارات الحكومية، مما يسهم فى بناء الثقة وتعزيز الانتماء الوطني.



وأضافت "رشاد" بأن بيان الحكومة أمام مجلس النواب ركز على مجموعة من المحاور المهمة، التى يأتى الملف الاقتصادى فى مقدمتها، حيث أشارت إلى أنها تستهدف رفع معدلات النمو خلال عام إلى 4.2%، لكن يجب التأكيد على أن تكون تلك الزيادة لها مردودها على الحياة اليومية للمواطن، إلى جانب تركيز الحكومة على محور بناء الإنسان من خلال التطوير فى أساليب الصحة والتعليم، فضلا عن تمكين المرأة والشباب، والذى يفتح آفاق أرحب تساعد على النمو المستدام وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.