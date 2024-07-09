شكرا لقرائتكم خبر عن وفد برلمانى برئاسة رئيس النواب يشارك فى المنتدى البرلمانى لأعضاء "بريكس" والان مع تفاصيل الخبر

يشارك وفد برلماني مصري رفيع المستوي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في فعاليات المنتدى البرلماني العاشر للدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" الذي سيعقد في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية يومي 11-12 يوليو 2024، تحت عنوان "دور البرلمانات في تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين".

ومن المقرر، أن يضم الوفد البرلماني كل من اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي ، النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، والمستشار أحمد مناع، أمين عام مجلس النواب.

جدير بالذكر، أن المنتدى البرلماني لدول "بريكس" يهدف إلى تعزيز الدبلوماسية البرلمانية، من خلال المناقشات المركزة والمشاركة النشطة للبرلمانيين، لتحقيق فهم أعمق لدورهم المحوري في تشكيل العلاقات الدولية، وتمكين البرلمانيين من المساهمة بشكل أكثر فعالية في الدبلوماسية والتعاون على المستوى العالمي، وكذا تشجيع دول "بريكس" على مواءمة سياساتها واستراتيجياتها مع الأولويات الإقليمية والعالمية، وتسهيل اتباع نهج أكثر فعالية للتعاون المتعدد الأطراف وحل المشكلات، فضلا عن التبادل الثقافي وبناء روابط قوية، وتعزيز التفاهم والصداقة بين برلمانات دول "بريكس".