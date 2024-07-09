أكد وزير الطافة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، في حديث لـ"الجديد"، أننا "نحن على تنسيق مع مؤسسة كهرباء لبنان وزيادة التغذية ضرورية كما يجب أن يتزامن ذلك مع الجباية الرشيدة الفيول العراقي وحده لا يكفي".

كانت هذه تفاصيل خبر فياض: نحن على تنسيق مع كهرباء لبنان وزيادة التغذية ضرورية والفيول العراقي وحده لا يكفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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