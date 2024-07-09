عودة ازمة انقطاع الكهرباء اثرت على عمل الادارات الرسمية في سراي صيدا

اثرت عودة ازمة انقطاع الكهرباء على عمل الادارات الرسمية في سراي صيدا الحكومية وزاد من تفاقمها الاجواء الحارة التي تسود صيدا والجنوب.

ففيما كانت العقارية والمساحة والمالية تسير اعمالها كالمعتاد لامتلاكهم مولدات خاصة، والاقتصاد والزراعة الذين يرتكزان في عملهما على خط تغذية من اشتراك خاص، لجأت المنطقة التربوية ودائرة النفوس وقسم الاستشفاء في مصلحة الصحة الى الاستعانة بخطوط تغذية من مكتب جهاز قوى الامن في السرايا لتمكينهم من اداء متطلبات المواطنين من وثائق ومعاملات استشفائية.

اما الاشغال والصناعة والتنظيم حالهم حال المترقب ان تحل هذه المشكلة للحؤول دون توقف اداء واجبهم الوظيفي.