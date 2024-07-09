أشار وزير الاقتصاد والتّجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، بعد لقائه مفتي الجمهوريّة اللّبنانيّة الشّيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، إلى أنّ "زيارتنا لنبارك للمفتي دريان بالسّنة الهجريّة، ونتمنّى له وللدّار الكريمة الصحة والسّلام والاستقرار والهدوء الدّائم بتيسير أمور البلد، والتّوازن المطلوب اليوم بهذه المرحلة الصّعبة".
وأوضح "أنّنا تطرّقنا للمواضيع العامّة، بما فيها الوضع الاقتصادي بالبلد والوضع الاجتماعي، والخطاب الطّائفي المذهبي العالي النّبرة الّذي لا يضرّ ولا يفيد البلد، ولا يساعد في هذه المرحلة الصّعبة الّتي يجب أن نكون فيها إلى جانب بعضنا شعبًا واحدًا ووطنًا واحدًا تجاه العدو الّذي يتربّص بلبنان وبمستقبله".
ولفت سلام إلى "أنّنا تحدّثنا في الأمور المعيشيّة وغلاء كلفة الاستشفاء، وضبط حركة التفلّت في أسعار الطّبابة وارتفاع أسعار العمليّات والدّواء في المستشفيات".
كانت هذه تفاصيل خبر سلام زار دريان: لنكن إلى جانب بعضنا شعبًا واحدًا ووطنًا واحدًا تجاه عدو يتربص بلبنان وبمستقبله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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