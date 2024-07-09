قائد الجيش التقى لازارو وتابع معه التطورات عند الحدود الجنوبية

التقى قائد الجيش العماد جوزاف عون المدير العام للمنظمات الدولية والشؤون النووية في وزارة الخارجية لكوريا الجنوبية Lee Chul مع وفد، بحضور السفير الكوري Park IL. كما استقبل قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل Lieutenant General Aroldo Lázaro، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والتطورات عند الحدود الجنوبية.

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