دعا مفتي صيدا الجعفري الشّيخ محمد عسيران، إلى "معالجة مشكلة معمل النّفايات في صيدا، الّذي يبثّ السّموم على المدينة والمنطقة وأبنائها"، مشيرًا إلى أنّ "من أجل كسب المال، جعلوا جبلًا كبيرًا من النّفايات، فيما المعمل معطّل، وكذلك معمل معالجة مياه الصرف الصحي".
وأكّد، خلال إحياء دار الإفتاء الجعفري في صيدا، مراسم ليالي عاشوراء، أنّ "مدينة صيدا يجب أن تكون مدينة نموذجيّة، لكنّ الحبل متروك فيها على غاربه، فالكهرباء مقطوعة في كلّ لبنان وفي صيدا، ولكن في صيدا الوضع الاقتصادي أسوأ من بقيّة المناطق".
كانت هذه تفاصيل خبر المفتي عسيران دعا لمعالجة مشكلة معمل النفايات في صيدا: يبث سمومًا على المدينة وأبنائها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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