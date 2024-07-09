أردوغان: حلف "الناتو" لا ينبغي أن يصبح جانبا في نزاع أوكرانيا

اشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الى أن "حلف "الناتو" لا ينبغي أن يصبح طرفا في نزاع أوكرانيا".

ولفت ضمن تصريحات في المطار قبل توجهه لحضور قمة حلف "الناتو" في واشنطن، الى ان "نحن ندعم وحدة أوكرانيا. ونقول إن حلف (الناتو) لا ينبغي أن يكون طرفا في هذه الحرب. وكل يوم تتحدث فيه الأسلحة يتضح مدى دقتنا".

وفي وقت سابق، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن "أي شحنة تتضمن أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا". ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف "الناتو" متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضا من خلال تدريب الأفراد في دول مثل بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وغيرها.