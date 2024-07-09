الصحة بغزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 38243 قتيلا و88033 مصابا

اعلنت وزارة الصحة في غزة، "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 38243 شهيدا و88033 مصابا منذ 7 تشرين الاول"، لافتة الى ان "الاحتلال ارتكب 3 مجازر في القطاع خلال 24 ساعة وصل منها للمستشفيات 50 شهيدا و130 مصابا".

وأضافت أنه "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأهابت الوزارة "بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة".