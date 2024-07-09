خبراء أمميون اتهموا إسرائيل بشنّ حملة تجويع متعمّدة وموجّهة أسفرت عن وفاة آلاف الأطفال في غزة

تهم خبراء حقوقيون أمميون إسرائيل بشنّ "حملة تجويع متعمّدة وموجّهة أسفرت عن وفاة آلاف الأطفال في غزة". واشار عشرة خبراء مستقلين تابعين للأمم المتحدة في بيان، الى اننا "نعلن أن حملة التجويع المتعمّدة والموجّهة التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني هي شكل من أشكال عنف الإبادة وأدّت إلى مجاعة في جميع أنحاء غزة". ولفتوا إلى أن ثلاثة أطفال ماتوا مؤخرًا "بسبب سوء التغذية وعدم الحصول على الرعاية الصحية الكافية".

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