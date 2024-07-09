السيسي بحث مع بيرنز بجهود وقف إطلاق نار في غزة: لمنع اتساع رقعة الصراع بالمنطقة

ذكر المتحدّث الرّسمي باسم الرّئاسة المصريّة أحمد فهمي، أنّ "الرّئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ التقى رئيس وكالة الاستخبارات المركزيّة الأميركيّة ​ويليام بيرنز​، والوفد المرافق له، ونقل إليه تحيّات الرّئيس الأميركي ​جو بايدن​، وتقدير ​الولايات المتحدة الأميركية​ للشّراكة الاستراتيجيّة بين البلدين"، مشيرًا إلى أنّ "السيسي أكّد استمرار التّشاور والتّنسيق بين الدّولتين، لصالح الأمن والاستقرار الإقليميَّين والدّوليَّين".

ولفت في بيان، إلى أنّ "اللّقاء تناول تطوّرات الأوضاع الإقليميّة، حيث تمّت مناقشة آخر مستجدّات الجهود المشتركة للتوصّل إلى اتفاق للتّهدئة ووقف إطلاق النّار بقطاع ​غزة​".

وأكّد السيسي في هذا الصّدد "الموقف المصري الرّافض لاستمرار العمليّات العسكريّة في القطاع"، مشدّدًا على "أهميّة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليّاته لوقف الحرب، وضمان إنفاذ المساعدات الإغاثيّة، بما يكفي للتّخفيف الحقيقي من الكارثة الإنسانيّة الّتي يعيشها الفلسطينيّون بالقطاع".

وشدّد على "ضرورة اتخاذ خطوات جادّة ومؤثّرة، لمنع اتساع رقعة الصّراع في المنطقة، وعلى أهميّة إنفاذ حلّ الدّولتَين، في إطار تسوية عادلة وشاملة للقضيّة الفلسطينيّة".

ومن جانبه؛ ثمّن بيرنز "الجهود المصريّة لوقف إطلاق النّار وإنفاذ المساعدات الإنسانيّة"، مشيرًا إلى تقدير بلاده "للمواقف المصريّة الرّشيدة والمسؤولة، الّتي تدفع بقوّة في اتجاه إرساء السّلام والأمن والتّنمية، إقليميًّا ودوليًّا"، بحسب فهمي.