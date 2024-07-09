بابا الفاتيكان يدعو لاتخاذ تدابير ملموسة لإنهاء الحرب في أوكرانيا وغزة

ياسر رشاد - القاهرة - دعا بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، لاتخاذ تدابير جديدة ملموسة من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا وفي قطاع غزة؛ وذلك عقب وقوع هجومين استهدفا مستشفى للأطفال في كييف ومدرسة في غزة.

وذكر المكتب الإعلامي للفاتيكان - في بيان أوردته شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الثلاثاء أن البابا فرنسيس عبر عن ألمه إزاء الهجومين الجديدين وعن "قلقه العميق" بشأن تصاعد أعمال العنف.

وفي الوقت الذي عبر فيه بابا الفاتيكان عن بالغ تعاطفه مع الضحايا الأبرياء والمصابين، أعرب عن أمله في التوصل لمسارات ملموسة من أجل إنهاء الصراعات الجارية.

جدير بالذكر أن هجوما صاروخيا استهدف أمس مستشفى للأطفال في العاصمة الأوكرانية كييف؛ الأمر الذي أثار إدانات دولية واسعة بينما نفت روسيا مسؤوليتها عنه وأكدت عدم مهاجمة أي أهداف مدنية في أوكرانيا.. كما أسفرت غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة تؤوي نازحين فلسطينيين في قطاع غزة يوم السبت الماضي عن مقتل 16 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.

الأونروا تدعو لفتح المعابر لإدخال المساعدات وإنهاء حالة المجاعة في غزة

أكدت القائم بأعمال مدير المكتب الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بقطاع غزة، إيناس حمدان، خطورة الأوضاع الإنسانية مع خروج معظم المستشفيات عن الخدمة ونقص المستلزمات والمعدات الطبية والادوية مع إغلاق كامل للمعابر واستمرار الحرب على القطاع.

وقالت حمدان ـ في مقابلة خاصة مع قناة (النيل) الإخبارية اليوم الثلاثاء من القاهرة ـ إن "الأونروا" ملتزمة بتقديم الخدمات المنقذة للحياة على رغم الظروف المحيطة والتحديات الراهنة التي تقف عائقا أمام إدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق في القطاع"، مشيرة إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الوكالة لإعادة تأهيل المراكز الصحية التي دمرت بشكل كامل منذ بدء العدوان على غزة.

وأوضحت أن الوكالة أعادت تشغيل أحد المراكز الصحية التي دمرت بشكل كامل أثناء اجتياح مدينة خانيونس الواقعة جنوب القطاع، محذرة في الوقت نفسه من عواقب تفاقم الاوضاع الصحية في غزة جراء انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية وخروج معظم المستشفيات عن الخدمة، مما يضع حياة المدنيين في خطر شديد.

وأضافت أن الإشكالية لا تتعلق بالوكالة في تقديم خدماتها الإغاثية والاجتماعية والخدمية، ولكن الإشكالية تكمن في الظروف المعقدة والأمنية التي لا تسمح بوصول طواقم الوكالة لجميع المحافظات مع وضع العراقيل واستمرار القصف الذي دمر المراكز والمنشآت الصحية بشكل كامل، واصفا الأوضاع في غزة بـ"الكارثية".

ودعت إلى ضرورة العمل على فتح جميع المعابر في غزة لإدخال المستلزمات وما يكفي من مساعدات لإنهاء حالة المجاعة في شمال القطاع الذي يعاني ظروف إنسانية صعبة جراء استمرار العدوان والحصار.