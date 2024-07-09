الصحة: الاحتلال يرتكب 3 مجازر خلال 24 ساعة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب ثلاث مجازر خلال الساعات الأخيرة، مما أدى إلى وصول عدد الشهداء النقل إلى المستشفيات إلى 50 شهيدًا، بالإضافة إلى 130 مصابًا.





وأشارت الوزارة إلى أن هذه الأحداث الأخيرة تأتي في سياق العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ بداية شهر أكتوبر الماضي، حيث بلغ إجمالي عدد الشهداء منذ ذلك الحين 38,243 شهيدًا والمصابين 88,033 شخصًا.



التدخل العاجل لوقف العنف وحماية المدنيين في غزة

وناشدت الوزارة المنظمات الدولية والمجتمع الدولي التدخل العاجل لوقف العنف وحماية المدنيين في غزة، وضمان وصول المساعدات الطبية والإنسانية إلى المتضررين.





القسام: استهدفنا 4 دبابات ميركافا 4 صهيونية بقذائف الياسين 105 بحي الشجاعية شرق غزة





أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها نفذت عملية استهداف ناجحة لأربع دبابات من طراز ميركافا 4 التابعة للقوات الإسرائيلية في شارع بغداد بحي الشجاعية في شرق مدينة غزة، باستخدام قذائف الياسين 105. وأفادت الكتائب بأن هذه العملية تأتي رداً على التصعيد العسكري الإسرائيلي واستمرار الاعتداءات على المدنيين الفلسطينيين في القطاع.





وأكدت كتائب القسام أن الهجوم نفذ بدقة عالية، مما أدى إلى تدمير الدبابات المستهدفة وتعطيلها، مع التأكيد على استمرارها في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والرد على أي اعتداءات بما يلزم لحماية الأرض والمقدسات.





إسرائيل تعلن منطقة البؤرة الاستيطانية أفيتار جنوب نابلس أراضي دولة





أعلنت الحكومة الإسرائيلية عبر القناة 7 الإسرائيلية اليوم عن إعلان منطقة البؤرة الاستيطانية "أفيتار" جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية أراضي تابعة للدولة. وأشارت القناة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار السياسات الاستيطانية الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية، رغم الانتقادات الدولية والمحلية التي تعتبر هذه الأراضي جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحتلة.





وقد أثار هذا الإعلان استنكاراً واسعاً من الفلسطينيين والمجتمع الدولي، الذي ينظر إلى الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة على أنه يعرقل عملية السلام وينتهك القانون الدولي.



