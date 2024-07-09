بدء جمع التوكيلات للمرشحين في انتخابات البرلمان النمساوي

ياسر رشاد - القاهرة - بدأ اليوم جمع التوكيلات للمرشحين في انتخابات المجلس الوطني النمساوي "البرلمان" المقررة في 29 سبتمبر المقبل.

وقال بيان للبرلمان النمساوي اليوم /الثلاثاء/ إنه يجب على الأحزاب والأفراد المستقلين الراغبين في الترشح لعضوية البرلمان جمع التوكيلات اللازمة وذلك في حالة صعوبة الحصول على دعم من ثلاثة أعضاء في المجلس الوطني "البرلمان".

كما بدأ اليوم تطبيق الحد الأقصى لتكلفة الحملة الانتخابية واعتبارا من اليوم وحتى موعد التصويت في صناديق الاقتراع لا يُسمح للأحزاب بإنفاق أكثر من 8.66 مليون يورو على الحملة الانتخابية وفي حالة تجاوز الحد هناك عقوبات صارمة.

وقالت هيئة الانتخابات في تعليمات لها اليوم إنه فيما يتعلق بجمع توكيلات الدعم، يجب على الأحزاب الراغبة في خوض الانتخابات البرلمانية وليس لديها 3 مقاعد برلمانية أن تجمع ما بين 100 إلى 500 توكيل لكل ولاية فيدرالية مع منح مهلة حتى 2 أغسطس المقبل للقيام بذلك مع الحاجة إلى إجمالي 2600 توقيع من جميع ولايات النمسا التسع.

يشار إلى أن عددا من الأحزاب النمساوية الصغيرة تواجه صعوبة في تدبير التوكيلات مثل أحزاب الشيوعي ونيوس.

الرئيس العراقي يؤكد ضرورة توفير بيئة مناسبة لإعادة النازحين

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم /الثلاثاء/ ضرورة توفير بيئة مناسبةٍ تضمن عودة النازحين بشكل آمن ومستقر إلى مناطقهم عبر تأهيلها وإعادة إعمارها مناطقهم، وإزالة الآثار والأفكار التي خلّفتها العصابات الإرهابية فيهم.

وذكر المكتب الإعلامي للرئاسة العراقية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن الرئيس رشيد استقبل وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية إيفان فائق جابرو، حيث أشار إلى أن استمرار وجود مخيمات النزوح لم يعد لائقا أبدا لاسيما مع زوال أسباب ومبررات إنشائها.

وشدد الرئيس رشيد على أهمية تضافر جميع الجهود لأجل إنجاح توجهات الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان في حسم هذا الملف، وإغلاق مخيمات النزوح بشكل تام وضرورة قيام منظمات الأمم المتحدة بواجباتها والإيفاء بالتزاماتها بشكل إيجابي وبما يسهم في إنهاء هذا الملف.

من جانبها، استعرضت إيفان المستجدات الأخيرة الخاصة بموضوع النازحين، والمعالجات التي جرى اعتمادها لضمان وتوفير متطلبات العيش الكريم لهم.