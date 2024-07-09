الطب بـ 8 آلاف دولار.. المصروفات الدراسية الطلاب الوافدين بالجامعات 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

أعلنت إدارة البعثات والوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة على الطلاب الوافدين للعام الدراسي المقبل 2024/2025، وذلك بالجامعات الحكومية.

وبلغت قيمة المصروفات لكليات الطب البشري وطب الفم والأسنان بالجامعات الحكومية القاهرة وعين شمس والإسكندرية والمنصورة وأسيوط 8 ألاف دولار أمريكي، و6 ألاف دولار أمريكي بباقي الجامعات الحكومية، وذلك لمرحلة الدراسة الجامعية أو الدراسات العليا.

فيما بلغت مصروفات كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والعلاج الطبيعي والصيدلة 6 آلاف دولار أمريكي في جامعات القاهرة وعين شمس وأسيوط والإسكندرية والمنصورة و5 آلاف دولار أمريكي في باقي الجامعات الحكومية، وترتفع 500 دولار أخرى في حالة الدراسات العليا في كافة الجامعات عن الرسوم المقررة لمرحلة الدراسة الجامعية.

في سياق متصل، بلغت تكلفة الدراسة الجامعية في كليات الطب البيطري والعلوم وعلوم التمريض 5 ألاف دولار أمريكي في جامعات القاهرة وعين شمس والمنصورة والإسكندرية وأسيوط و4 ألاف دولار أمريكي لباقي الكليات.

وأوضحت إدارة البعثات والوافدين أن باقي الكليات والمعاهد تبلغ قيمة المصروفات الدراسية 3500 دولار أمريكي في كافة الجامعات الحكومية.