شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: برنامج الحكومة يولى اهتماما كبيرا بالصناعة والاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب علاء حمدى قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن بيان الحكومة الذى عرضه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أمس، على مجلس النواب، يتسم بالشفافية والمصارحة، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة مرحلة البناء الكامل.



وأكد قريطم، أن رئيس الحكومة وعد خلال البيان بانخفاض الأسعار وتوفير السلع، قائلا: "نأمل من الحكومة أن تكون واقعية فى تنفيذ تلك الإجراءات والخطوات التى أعلنت عنها خلال برنامجه".



وأشار إلى أن الحكومة وضعت نموذجا موسعا لكافة القطاعات والملفات من أجل تحقيق تنمية ونهضة حقيقية، كما أن بيان الحكومة شمل التعليم والصحة والمياه والصناعة والاستثمار والموانىء، وتوفير فرص استثمارية وغيرها من الملفات، لافتا إلى أن برنامج الحكومة مشرف وقوى وفى حالة تنفيذه سنكون من الدول القوية المنافسة خاصة فى مجالى الصناعة والاستثمار.



وعبر قريطم، عن أمله فى توسع الدولة فى التأمين الصحى الشامل من أجل المواطن المصرى، حتى يشعر المواطن بحياة أفضل، متمنيا للحكومة التوفيق، وتابع قائلا: «سيكون هناك توافق أكثر بين البرلمان والحكومة من أجل مصلحة المواطن»، مطالبا بضرورة تشديد الرقابة على الأسعار والعمل على ضبط الأسواق.